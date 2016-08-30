МПК рассказал о критериях восстановления членства российских паралимпийцев

Паралимпийский комитет России (ПКР) сможет восстановить свое членство в Международном паралимпийском комитете (МПК) только после полного выполнения своих обязательств. Об этом сообщил «Р-Спорт» глава пресс-службы организации Крэйг Спенс.

Он также сообщил, что в настоящее время разрабатываются конкретные шаги, которые нужно будет выполнить ПРК.

В свою очередь президент комитета Владимир Лукин сообщил агентству, что до сих пор не получил разъяснения по критериям восстановлению членства в IPC.

23 августа спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск ПКР и не допустил российских спортсменов к бразильской Паралимпиаде-2016.

Сегодня СМИ сообщили, что решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и, соответственно, недопуске российских атлетов к Паралимпийским играм распространяется не только на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но и на южно-корейскую Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане.