Apple разослала приглашения на презентацию iPhone 7

Слухи о том, что американская корпорация Apple представит новую модель своего смартфона iPhone в начале сентября подтвердились – представители компании разослали приглашения на презентацию с указанием даты 7 сентября, сообщает сообщает The Verge.

Предполагается, что предзаказ на новинку откроется уже 9 сентября, а в магазины iPhone 7 поступит 23 сентября.

По слухам, смартфон будет иметь камеру в 12 мегапикселей и защиту корпуса от влаги и пыли. При этом внешне «семерка» не будет сильно отличаться от предшествующей модели.