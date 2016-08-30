Ирак пообещал выступить за заморозку нефтедобычи в ОПЕК

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади заявил, что его страна готова поддержать заморозку объемов добычи черного золота на предстоящей в сентябре встрече членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Reuters.

Речь идет о неофициальном совещании, которое участники ОПЕК намереваются организовать в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире в период с 26 по 28 сентября.

По мнению экспертов, уже на этой неделе Организация вновь приступит к переговорам о заморозке нефтедобычи между входящими в нее странами и другими нефтедобывающими государствами.

Подобные переговоры, напомним, проводились весной, однако не увенчались успехом. Причиной такого исхода стали не в последнюю очередь разногласия внутри самой ОПЕК.

Иракские чиновники делают противоречивые заявления о намерениях руководства страны в отношении добычи черного золота: так, министр нефти Ирака Джабар аль-Ляиби буквально на днях анонсировал «очень активную роль» в поддержке цен на нефть, но при этом заявлял, что страна не отказывается от своих планов по наращиванию объемов нефтедобычи и своей роли на рынке.