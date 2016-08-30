СМИ сообщили о готовности Японии помочь России вопреки спору о Курилах

Правительство Японии считает приоритетной задачей оказание России экономической помощи даже при отсутствии прогресса в территориальном споре по Курильским островам. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на информированные источники в правительстве страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается подтвердить экономическое сотрудничество на встрече 2 и 3 сентября с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что двустороннее сотрудничество укрепит доверие между странами, что в конечном счете поможет решить территориальные споры.

«Наша предыдущая политика не принесла прогресса в переговорах по Курилам и мы должны изменить образ мышления», — сообщил собеседник издания.

Пока неизвестны детали «нового подхода», но предложенный Абэ Путину в Сочи план из восьми пунктов может стать частью нового пути.

В соответствии с этим соглашением Япония может предложить России технологическую помощь в добыче нефти и газа, а также построить медицинский центр.

Издание сообщает, что будет создан совместный консультативный орган, чтобы приступить к строительству больницы уже этой осенью. Кроме того, перед чиновниками будет поставлена задача о создании системы, которая позволит принимать пациентов в Японии с Дальнего Востока.

Абэ считает, что медицинское обслуживание позволит завоевать доверие Путина, так как поможет решить проблему быстрого сокращения населения в этом регионе.

Однако, подчеркивает издание, все эти меры не гарантируют достижения соглашения по островам Итурп, Кунашир, Шикотан и островной группы Хабомаи.