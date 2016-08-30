СМИ назвали возможных преемников главы Узбекистана

После появившихся в интернете сообщений о проблемах со здоровьем действующего президента Узбекистана Ислама Каримова эксперты — а вслед за ними и СМИ — начали рассуждать о кандидатуре возможного преемника главы республики, пишет РБК.

О состоянии Каримова официально ничего не сообщается. Независимый узбекский онлайн-ресурс «Фергана», ссылаясь на собственные осведомленные источники, утверждал, что президент 27 августа перенес инсульт и накануне, 29 августа, скончался от его последствий.

Затем в издании Gazeta.uz появилась информация от правительства Узбекистана: в сообщении, лишенном какой-либо конкретики, говорится, что глава государства находится на стационарном лечении, которое «потребует определенного времени».

Младшая дочь Ислама Каримова — Лола Каримова-Тилляева — подтвердила данные об инсульте в своем Instagram.

Хотя глава Узбекистана, являющийся старшим по возрасту из всех президентов стран СНГ (ему 78 лет), не впервые исчезает из публичного пространства по состоянию здоровья, на сей раз «ситуация особая», поскольку прежде «ташкентский официоз не подтверждал слухи о резком ухудшении здоровья своего патриарха», пишет в Facebook российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. В частности, 1 сентября Узбекистан отмечает день независимости республики, и ее глава, очевидно, пропустит эти торжества.

В силу преклонного возраста Каримова о кандидатуре его преемника эксперты размышляют достаточно давно. Наиболее вероятными претендентами на пост президента Узбекистана называют премьер-министра Шавката Мирзияева и вице-премьера Рустама Азимова.

При этом Конституция республики предполагает в случае, если президент не может исполнять свои обязанности, их переход к председателю сената (сейчас это Нигматилла Юлдашев).

Эксперты, однако, сходятся во мнении о том, что выше всего шансы на президентское кресло у премьера Мирзияева, который руководит правительством Узбекистана с 2003 года, поддерживает хорошие отношения с действующим президентом и его супругой, а также с главой Службы нацбезопасности Рустамом Иноятовым.