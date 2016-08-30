Объявлена программа юбилейного "Киношока"

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 25 Юбилейному Открытому фестивалю кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2016", который пройдет в Анапе с 3 по 10 сентября.

Организаторы кинофестиваля рассказали, что в рамках фестиваля пройдет пять конкурсов.

Программа конкурса полнометражных фильмов в этом году отличается принципиальным новшеством, обусловленным юбилейной датой. Она сформирована из фильмов авторов – лауреатов и призеров прошлых лет.

КОНКУРС ЛАУРЕАТОВ

«1944», реж. Элмо Нюганен (Эстония)

«Рассвет», реж. Лайла Пакалныня (Латвия)

«Мойра», реж. Леван Тутберидзе (Грузия)

«Монах и бес», реж. Николай Досталь (Россия)

«Подробности осени», реж. Зульфикар Мусаков (Узбекстан)

«Сад Эдема», реж. Альгимантас Пуйпа (Литва)

«Тупик», реж. Арутюн Хачатрян (Армения)

«Чума в ауле Каратас», реж. Адильхан Ержанов (Казахстан)

Вне конкурса состоится спецпоказ фильма «Впотьмах», реж. Андрей Эшпай (Россия)

В неюбилейные годы Большое жюри фестиваля возглавляет выдающийся деятель культуры – не кинематографист. В разные годы жюри возглавляли Юрий Башмет, Даниил Гранин, Ирина Антонова, Роман Виктюк, Святослав Бэлза, Владимир Маканин, Андрей Битов, Владимир Васильев, Виктор Ерофеев, Зураб Соткилава, Владимир Войнович, Анатолий Васильев, Павел Каплевич, Екатерина Рождественская, Николай Петров и др. Однако, на юбилейных кинофестивалях принцип «некинематографичности» председателя Большого жюри аннулируется. Так, в юбилейные даты жюри возглавляли Владимир Досталь, Армен Медведев, Али Хамраев.

В нынешнем году жюри предстанет в следующем составе:

Демидова Алла Сергеевна – актриса, Народная артистка РФ, председатель жюри (Россия)

Актан Арым Кубат (Абдыкалыков) – кинорежиссер, Народный артист Киргизской Республики (Киргизия)

Званцова Алена – режиссер, сценарист (Россия)

Мартынов Олег Федорович – оператор, Заслуженный деятель искусств РФ (Россия)

Семина Наталья Михайловна – генеральный директор Московского Международного кинофестиваля, профессор кафедры киноискусства МГИК (Россия)

Сукманов Игорь Борисович – киновед, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Беларусь)

«ГРАНИЦЫ ШОКА» - конкурсная программа короткометражных фильмов

«ВЕРА», реж. Яна Макарова (Россия)

«ДО КОНЦА ДНЯ», реж. Анна Саруханова (Грузия)

«ДОМОЙ», реж. Габриеле Урбонайте (Литва)

«КОМУ ЭТО НУЖНО», реж. Владимир Непевный (Россия)

«ЛЕТА», реж. Дея Кулумбегашвили (Грузия)

«ЛУЧ УТРЕННЕЙ ЗАРИ», реж. Дархан Тулегенов (Казахстан)

«МАШИНА», реж. Петр Левченко (Россия)

«ОТЕЦ», реж. Давит Пирцхалава (Грузия)

«РАИСА», реж. Павел Кузуйок (Молдавия – Австрия – Румыния)

«САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ», реж. Лиене Линде (Латвия)

«СВЕТЛЯЧОК», реж. Наталья Назарова (Россия)

«СГУЩЕНКА», реж. Катерина Горностай (Украина)

«СЕЙДЕ», реж. Эльнура Осмоналиева (Киргизия)

«СЕСТРА», реж. Лиза Болычева (Россия)

«ТАМАРА», реж. София Сафонова (Россия)

«ЭС КАК ДОЛЛАР, ТОЧКА, ДЖИ», реж. Оксана Михеева (Россия)

В этом году в состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли лауреаты «Киношока»:

Адильхан ЕРЖАНОВ, режиссер (Казахстан)

Наташа МЕРКУЛОВА, режиссер (Россия)

Лайла ПАКАЛНЫНЯ, режиссер (Латвия)

Андрей СИЛЬВЕСТРОВ, режиссер, продюсер (Россия)



СПЕЦПОКАЗ: короткометражные премьеры лауреатов прошлых лет

«ВЕСНА, ПРИХОДИ!», реж. Елизавета Клейнот, Дарья Разумникова (Россия – Украина)

«РАБОТА МЕЧТЫ», реж. Светлана Сигалаева (Россия)

«РУМБА (ВОДОПАД)», реж. Лайла Пакалныня (Латвия)

«СЕСТРЫ», реж. Наташа Меркулова (Россия)

Конкурс «ТВ-ШОК» (игровые телефильмы)

«Алла в поисках Аллы», реж. Алексей Карелин

«Вернись ко мне», реж. Сергей Сенцов (4 серии)

«Всем всего хорошего», реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский

«Декорация убийства», реж. Евгений Звездаков (4 серии)

«Жизнь без Веры», реж. Александр Хван

«Завтрашние заботы», реж. Александр Аравин (4 серии)

«Найти мужа Дарье Климовой», реж. Иван Мережко (4 серии)

«Некрасивая любовь», реж. Кира Ангелина

«Так сложились звезды», реж. Сергей Снежкин (4 серии)

Победитель конкурса «ТВ-ШОК» определяется зрительским голосованием.

Фестиваль «КиноМалыШок»

является одним из важнейших мероприятий «Киношока» на Кубани и будет проходить в городах Анапа, Крымск, Новороссийск и Темрюк. В каждом из городов, где показывают конкурсные фильмы, формируется свой состав детского жюри.

«Жили-были мы», реж. Анна Чернакова (Россия)

«Клад», реж. Ира Волкова (Россия)

«Однажды в детском доме», реж. Серик Абишев, Руслан Магомадов (Казахстан)

«Ура! Каникулы!», реж. Максим Демченко (Россия)

«Уроки выживания», реж. Андрей Томашевский (Россия)

«Урок», реж. Рафик Алиев, Джавид Таваккул (Азербайджан)

Председатель детского жюри на нынешнем фестивале, как и в предыдущие годы, - популярный актер Семён Морозов.

Несколько лет назад появился конкурс киноальманахов «Омнибус». Представленные в нем фильмы созданы как молодыми начинающими кинорежиссерами, так и признанными мастерами кино.

Конкурс OMNIBUS

«День до», реж. Александр Котт, Владимир Котт, Александр Карпиловский, Борис Хлебников (Россия)

«Лиризмы», реж. Николай Бурлак (Россия)

«Первая мировая война. WWI», реж. Игорь Угольников (Россия)

«Россия как сон», коллектив авторов Международного Канского видеофестиваля, продюсер – Андрей Сильвестров (Россия)

«Три дома», реж. Заза Урушадзе (Грузия)

«Хронотопь. Танатос и Эрос», куратор проекта – Андрей Кудиненко (Россия)

«Чепуха», куратор проекта – Дмитрий Булныгин (Россия)

Конкурс «Омнибус» каждый год оценивает жюри кинокритиков. Состав жюри в нынешнем году:

Савельев Дмитрий, кинокритик (Россия) – председатель жюри

Гиберт Григорий, киновед (Россия)

Маслова Лидия, кинокритик (Россия)

По окончании конкурса жюри проводит круглый стол по итогам показов.

В течение нескольких лет фестиваль презентует расширенную панораму кинематографа одной из стран СНГ, где демонстрируются лучшие фильмы последних лет, отобранные кинематографистами представленной страны. Программа называется «В ФОКУСЕ – …». Такие программы представляли Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Россия.

Юбилейный фестиваль решено было отметить программой «Киношок-92», где будут представлены фильмы, показанные на первом фестивале «Киношок», состоявшемся в 1992 году.

«В ФОКУСЕ – «КИНОШОК-92»

«Арифметика убийства», реж. Дмитрий Светозаров (Гран-при)

«Дюба-дюба», реж. Александр Хван (приз за режиссуру)

«Жажда страсти», реж. Андрей Харитонов

«Жизнь-женщина», реж. Жанна Серикбаева (приз за лучшую мужскую роль)

«Патриотическая комедия», реж. Владимир Хотиненко (приз за режиссуру)

«Стару-ха-рмса», реж. Вадим Гемс (приз за лучшую женскую роль)

Программа наиболее заметных российских фильмов, ставшая в течение нескольких лет одним из принципиальных обновлений фестиваля, приобрела статус постоянной.

«Российская кинопанорама»

«Вся наша надежда», реж. Карен Геворкян

«Городские птички», реж. Юлия Белая

«Ее звали Муму», реж. Владимир Мирзоев

«Контрибуция», реж. Сергей Снежкин

«Машина любви», реж. Павел Руминов

Формированию насыщенного кинематографического контекста фестиваля также способствует еще одна программа, «Кино про кино».





«Кино про кино»

«Вера Холодная. Внучка», реж. Игорь Оболенский

«Двойная звезда. Братья Мозжухины», реж. Светлана Старостина

«Знакомьтесь: Зинаида!», реж. Михаил Шатин

«Кино, которое мы потеряли», реж. Валерий Шатин

«Тихие зори Станислава Ростоцкого», автор Александр Казакевич

Как всегда, жителей и гостей Анапы ожидает ежевечерняя программа «Кино на площади», включающая заметные фильмы прошедших лет.

В день открытия фестиваля на площади состоится премьера фильма «Тэли и Толи» (режиссер Александр Амиров).

Фильм был создан при поддержке фестиваля «Киношок» в результате победы в конкурсе совместных проектов.

«Кино на площади»

«Вызов», реж. Ольга Ланд

«Коробка», реж. Эдуард Бордуков

«Норвег», реж. Алена Званцова

«Самый лучший день», реж. Жора Крыжовников

«Человек из будущего», реж. Роман Артемьев

Программа «Чествование»

В этом году программа посвящена творчеству выдающихся актрис – Аллы Демидовой и Мая-Гозель Аймедовой.

«Аленький цветочек», реж. Ирина Поволоцкая, Россия (сеанс-посвящение Алле Демидовой)

«Дерево Джамал», реж. Ходжакули Нарлиев, Туркменистан (сеанс-посвящение Мая-Гозель Аймедовой)

Фотографии Наташи Четвериковой