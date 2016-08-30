Мемория. Лавр Корнилов

30 августа 1870 года родился Лавр Корнилов, вождь Белого движения на Юге России

Личное дело

Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918) родился в Усть-Каменогорске в семье небогатого чиновника, в прошлом - хорунжего, служившего переводчиком при 7-м Сибирском казачьем полку. Мать, Мария Ивановна, была принявшей православие казашкой, от нее Лавр Георгиевич и унаследовал «восточную внешность».

В 1883 году Лавр успешно сдал экзамены в Сибирский (Омский) кадетский корпус – все, кроме французского, так как найти достойного репетитора по языку в казахской степи было невозможно. Потому Корнилов был принят лишь на правах «приходящего». Однако после года обучения благодаря настойчивости и отличными аттестациями (средний балл 11 из 12) он был переведен на «казённый кошт». Способный и трудолюбивый юноша скоро стал одним из лучших учеников корпуса.

Сдав на отлично выпускные экзамены, Корнилов получил право выбора военного заведения для дальнейшего обучения. Он выбрал престижное Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, куда и поступил в 1889 году.

Переезд из Омска в Петербург станол началом самостоятельной жизни 19-летнего юнкера. Отец уже не мог помогать Лавру деньгами, и ему пришлось самому зарабатывать себе на жизнь. Корнилов репетиторствовал, писал статьи по зоогеографии и в итоге из своих доходов даже смог помогать престарелым родителям.

В Михайловском артиллерийском училище, как и в кадетском корпусе, учился на «отлично». Уже в марте 1890 года Корнилов стал училищным унтер-офицером. В ноябре 1891 года на последнем курсе училища получил звание портупей-юнкера.

4 августа 1892 года Корнилов закончил дополнительный курс училища, что дало приоритет при распределении на службу, и надел погоны подпоручика. Перед ним открылась перспектива службы в гвардии или в столичном военном округе, однако молодой офицер выбрал Туркестанский военный округ и получил назначение в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады. Это было не только возвращением на его малую родину, но и передовое стратегическое направление при намечавшихся тогда конфликтах с Персией, Афганистаном и Великобританией.

В Туркестане помимо службы Лавр Георгиевич занимался самообразованием, изучал восточные языки. Уже через два года службы он подал рапорт на поступление в элитную Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил с малой серебряной медалью и досрочным произведением в капитаны.

Во время обучения в Академии в 1896 году женился на дочери титулярного советника Таисии Владимировне Марковиной, а через год у них родилась дочь Наталья. В 1897-м, окончив Академию с малой серебряной медалью и «с занесением фамилии на мраморную доску с именами выдающихся выпускников Николаевской академии в конференц-зале Академии», досрочно получив чин капитана, Корнилов вновь отказался от места в столице и выбрал службу в Туркестанском военном округе.

С 1898 по 1904 год служил в Туркестане помощником старшего адъютанта штаба округа, а затем — штаб-офицером для поручений при штабе.

В июне 1904 года уже в звании подполковника Корнилов был назначен столоначальником Главного штаба в Петербурге, однако занимал эту должность недолго – уже через пару месяцев добился перевода в действующую армию. Во время русско-японской войны с сентября 1904 по декабрь 1905 занимал должность штаб-офицера, а затем — начальника штаба 1-й стрелковой бригады. Боевое крещение Корнилов получил во время Сражения при Сандепу. В феврале 1905 года проявил себя грамотным и отважным военачальником во время отступления от Мукдена, прикрывая отход армии и находясь с бригадой в арьергарде.

Окруженный японцами в деревне Вазые, Корнилов штыковой атакой прорвал окружение и вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду с приданными ей частями, а также с ранеными и знамёнами на соединение с армией.

«За личную храбрость и правильные действия» во время действий под Мукденом Корни лов был отмечен орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием; он был произведён в «чин полковника за боевые отличия».

В 1907—1911 годах, имея репутацию специалиста-востоковеда, Корнилов был направлен военным атташе в Китае. Путешествовал, изучал китайский язык, быт, историю, традиции и обычаи китайцев. Он записывал все свои наблюдения и регулярно отправлял подробные отчёты в Генеральный штаб и МИД. Среди них большой интерес представляют, в частности, очерки «О полиции Китая», «Телеграф Китая», «Описание маневров китайских войск в Маньчжурии», «Охрана императорского города и проект формирования императорской гвардии».

В 1910-м году Корнилов был отозван из Пекина, однако в Петербург возвратился лишь через пять месяцев, в течение которых совершил путешествие по Западной Монголии и Кашгарии с целью ознакомления с вооружёнными силами Китая на границах с Россией.

Эта деятельность Корнилова была высоко оценена - он получил Орден Святой Анны 2-й степени и другие награды.

Со 2 февраля 1911 года — командир 8-го пехотного Эстляндского полка, с 3 июня — начальник отряда в Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи. После был назначен командиром бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии, расквартированной во Владивостоке.

Когда началась Первая мировая война, Корнилов, уже будучи генералом, командовал 9-й Сибирской стрелковой дивизией; вскоре он получил под командование 49-ю пехотную дивизию, а затем 48-ю дивизию, за необычайные стойкость и героизм получившую позже наименование Стальной дивизии. Она сражалась в Галиции и в Карпатах в составе 24-го армейского корпуса 8-й армии генерала Брусилова.

Во многих операциях армии отличилась именно дивизия Корнилова. В ноябре 1914 года в ночном бою при Такошанах группа добровольцев под его командованием прорвала позиции неприятеля и, несмотря на свою малочисленность, захватила 1200 пленных.

Стальная дивизия отличилась особым упорством в обороне, прикрывая отход русских войск Юго-Западного фронта с Карпат. Корнилову тогда не удалось вывести дивизию из-под контрудара германских войск. Она попала в окружение. Дивизии пришлось пробиваться назад по горным тропам, потеряв тысячи людей, в том числе несколько сот пленными, бросить батарею горных орудий, зарядные ящики и обоз. За это Брусилов хотел отдать Корнилова под суд, но в итоге ограничился выговором в приказе по армии.

Начавшееся позже наступление стало «звездным часом» Корнилова и его дивизии, которую именно за этот поход и прозвали «стальной». Войска продвигались с боями в тяжелейших погодных условиях: морозы, метели, обледенелые склоны гор и практически полное отсутствие дорог. Однако благодаря упорству и успешному руководству со стороны Корнилова, а также героизму нижних чинов и офицеров дивизия успешно теснила противника.

«Стальная» дивизия, перебрасываемая на самые тяжёлые участки фронта, разбила неприятеля в боях под Гоголевым и Варжише и дошла до Карпат, где заняла Крепну. В январе 1915-го года 48-я дивизия заняла главный карпатский гребень на линии Альзопагон — Фельзадор. После этого Корнилов был произведён в генерал-лейтенанты и получил широкую известность в армейской среде.

Взятие Зборо, расположенного на «высоте 650» и защищённого проволочными заграждениями и линиями окопов с укреплёнными огневыми точками, стало одной из самых блестящих операций, проведённых Корниловым. Накануне наступления он тщательно изучил план неприятельских укреплений и даже присутствовал на допросах пленных австрийцев. В результате штурм прошёл в точности по плану: внезапный на шквальный огонь русской артиллерии и фронтальная атака на высоту пехоты позволила главным ударным силам Корнилова незамеченными обойти противника и обратить его в бегство. Взятие высоты 650 открывало русским армиям дорогу на Венгрию.

В апреле 1915 года корниловцы прикрывали отступление Брусилова из-за Карпат силами всего одной «Стальной» дивизии, которая, в итоге была полностью разгромлена. Сам Корнилов, взявший на себя в момент гибели дивизии командование одним из батальонов, был дважды ранен в руку и ногу и в числе всего лишь 7 уцелевших бойцов батальона, в течение четырёх суток до конца пытавшихся прорваться к своим, после упорного штыкового боя попал в австрийский плен.

Корнилов был помещён в лагерь для высших офицеров неподалеку от Вены. Залечив раны, он несколько раз пытался бежать, но две первые попытки побега закончились неудачей. Однако генерал не оставил мысль о побеге и, в итоге, смог бежать из плена в июле 1916 года с помощью чеха Франтишека Мрняка, служившего в лагере помощником аптекаря.

После возвращения на родину Корнилов был принят императором Николаем II в царской Ставке в Могилеве. За проявленную отвагу царь наградил его орденом Святого Георгия 3-й степени. Газетчики наперебой брали у Корнилова интервью, во всех иллюстрированных журналах печатались его портреты. После своего успешного побега из плена Корнилов стал национальным героем.

Уже в сентябре 1916 года Корнилов снова отбыл на фронт. Он был назначен командиром 25-го армейского корпуса Особой армии генерала В. И. Гурко на Юго-Западном фронте.

После Февральского переворота 1917 года глава Временного комитета Государственной думы М.В. Родзянко вызвал Корнилова в Петроград. На первом заседании самопровозглашённого Временного правительства он был назначен на ключевой пост Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. В этом качестве именно Корнилов объявил об аресте находившимся в Царском Селе императрице и её семье. Он пошёл на это с тяжелым сердцем для того, чтобы попытаться в дальнейшем облегчить участь арестованных. Сам Корнилов глубоко переживал выполнение выпавшей на него тяжелой обязанности.По воспоминаниям полковника С. Н. Ряснянского, генерал «в кругу только самых близких лиц поделился о том, с каким тяжелым чувством он должен был, во исполнение приказа Временного правительства, сообщить Государыне об аресте всей Царской Семьи. Это был один из самых тяжелых дней его жизни…». Тем не менее, после ареста императрицы за Корниловым закрепилась репутация революционного генерала.

Однако на деле он всеми силами пытался оградить армию от влияния Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Поскольку вывести разложившиеся гарнизоны и ввести в город новые полки было невозможно в связи со знаменитым Приказом № 1, Корнилову оставалось лишь незаметно расставлять на важных постах своих людей. Определённые успехи в этом были достигнуты: в военные училища и артиллерийские части назначались фронтовые офицеры, а сомнительные элементы удалялись со службы. В дальнейшем предполагалось создание Петроградского фронта, что дало бы возможность переукомплектовать существующие части и тем самым оздоровить их. Однако задуманное не удалось.

В конце апреля 1917 г. генерал Корнилов отказывается от должности главнокомандующего войсками Петроградского округа, «не считая возможным для себя быть невольным свидетелем и участником разрушения армии». Его назначают командующим 8-й армией Юго-Западного фронта — ударной армии, которая под его начальством добилась впечатляющих успехов в ходе июньского наступления. 25 июня 1917 года его войска прорывают позиции 3-й австрийской армии Кирхбаха западнее Станиславова. На следующий день разгромленные Корниловым войска Кирхбаха бежали, увлекая за собой и подоспевшую им на помощь немецкую дивизию.

В ходе наступления 8-я армия Корнилова прорвала австрийский фронт на протяжении 30 вёрст, взяла в плен 10 тыс. солдат противника и 150 офицеров, а также захватила около 100 орудий. Однако последовавший прорыв германцев на фронте 11-й армии нивелировал первоначальные успехи корниловцев.

После общей неудачи июньского наступления Русской армии и Тернопольского прорыва австро-германских войск генерал Корнилов, сумевший в сложнейшей ситуации удержать фронт, был произведён в генералы от инфантерии и 7 июля назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта вместо генерала А. Е. Гутора.

Спустя менее чем две недели - 19 июля 1917 года - Корнилов назначается Верховным Главнокомандующим вместо генерала Брусилова, шедшего на поводу у солдатских комитетов, что вело к разложению армии и потере контроля над войсками, которые дезертировали при малейшем натиске противника.

Для восстановления дисциплины в армии по требованию Корнилова Временное правительство вводит смертную казнь. Решительными методами, с применением в исключительных случаях расстрелов дезертиров, он возвращает армии боеспособность и восстанавливает фронт.

Несмотря на жесткие меры, Корнилов был чрезвычайно популярен в войсках, пользовался в военных кругах авторитетом. Довольно быстро вокруг него начало смыкаться офицерство, казачество, круги, стоявшие в оппозиции к революционным процессам, которые они рассматривали как развал страны. Прежде всего, это были правые круги, связанные с дворянством и крупными собственниками. Финансовую поддержку движению оказывали крупнейшие русские капиталисты: Рябушинский, Морозовы, Третьяков, Путилов, Вышнеградский и др. Среди недовольных новым порядком офицеров все большую популярность приобретала идея установления военной диктатуры

На Государственном совещании, проходившем в Москве 12-15 августа, Керенский, пытавшийся отстранить Корнилова от политической деятельности, с большой неохотой согласился на его участие, поставив условием, чтобы Корнилов говорил о чисто военных вопросах. Корнилов, однако, произнес яркую политическую речь, произведшую большое впечатление и воспетую потом в одном из стихотворений Марины Цветаевой. В своём докладе он указал на катастрофическое положение на фронте, на губительное действие на солдатские массы законов, принимаемых Временным Правительством, а также на продолжающуюся большевистскую пропаганду, сеющую в Армии и стране анархию.

20 августа Керенский соглашается на «объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, т. е. для борьбы с большевиками».

Однако уже 27 августа Керенский объявляет Корнилова мятежником, утверждая, что тот потребовал «передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

Корнилов отказался выполнить приказ Керенского и остановить продвижение на Петроград 3-го кавалерийского корпуса под командованием генерала Крымова, которое изначально было Керенским санкционировано.

Телеграммой без номера и за подписью «Керенский» Верховному главнокомандующему было предложено сдать должность генералу Лукомскому и немедленно выехать в столицу.

Посчитав, что Временное правительство «подпало под влияние безответственных организаций», Корнилов принимает решение не подчиняться приказу и должности Верховного главнокомандующего не сдавать.

Он решает «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его:

1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины;

2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть».

Но планам не суждено сбыться – после личной аудиенции с Керенским в Петрограде, куда он направился, оставив корпус в окрестностях Луги, генерал Крымов застрелился. В отсутствие командира революционные агитаторы легко распропагандировали казаков и остановили продвижение 3-го кавалерийского корпуса на Петроград.

Корнилов был арестован. С 1 сентября по ноябрь 1917 года генерал и его сподвижники провели под арестом в Могилеве и Быхове. После Октябрьского переворота генерал Духонин распорядился выпустить их из тюрьмы.

Корнилов отправился на Дон, где приступил к формированию Добровольческой армии для борьбы с большевиками. В конце февраля 1918 года возглавляемая им армия оставила Ростов-на-Дону и выступила в Первый Кубанский «Ледяной» поход.

Этот поход проходил в крайне тяжёлых погодных условиях и непрерывных стычках с красноармейскими отрядами. Однако, несмотря на огромное превосходство красных войск, Корнилов успешно вывел армию (около 4 тысяч человек) на соединение с отрядом Кубанского правительства.

13 апреля 1918 Лавр Корнилов был убит при штурме Екатеринодара. «Неприятельская граната, — писал генерал А. И. Деникин, — попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного».

Чем знаменит

Лавр Корнилов. 1917

Лавр Корнилов известен, прежде всего, как один из лидеров Белого Движения. Российский генерал, участник и герой русско-японской и Первой мировой войн. Его именем назван мятеж против Временного правительства в августе 1917 года. Один из главных организаторов Белого движения на Юге России, Главнокомандующий воевавшей против большевиков Добровольческой армии.

О чем надо знать

Немногие знают, что Корнилов был опытный разведчик и востоковед. Он исследовал Афганскую границу, Китайский Туркестан и провинции Персии, пройдя первым «Степь отчаяния» — безводную, песчано-знойную пустыню, которая на тогдашних картах Ирана обозначалась белым пятном с отметкой «неисследованные земли»: «сотни вёрст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, а единственной пищей были мучные лепёшки — все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды, поэтому британские исследователи обходили „Степь отчаяния“ стороной».

С риском для жизни, переодевшись туркменом, Корнилов провёл рекогносцировку британской крепости Дейдади в Афганистане. Совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане (Кашгарии), Афганистане и Персии — изучал этот край, встречается с китайскими (Кашгария входила в состав Китая) чиновниками и предпринимателями, налаживал агентурную сеть.

По итогам этой командировки была написана книга «Кашгария, или Восточный Туркестан», ставшая весомым вкладом в географию, этнографию, военную и геополитическую науку и принёсшая автору заслуженный успех.

Этот труд был замечен и британскими специалистами. Как установил современный исследователь М. К. Басханов, картографический материал к английскому изданию «Военный отчёт по Кашгарии» 1907-го года представляет собой планы городов и укреплений Восточного Туркестана, опубликованные в работе Корнилова.

Прямая речь

Алексей Брусилов о Корнилове: «Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову»

Деникин А. И. о назначении Корнилова командующим Юго-Западным фронтом (Очерки Русской Смуты): «Корнилов смел, мужественен, суров, решителен, независим и не остановится ни перед какими самостоятельными действиями, требуемыми обстановкой и ни перед какой ответственностью… По мнению Керенского, опасные в случае успеха качества идущего напролом Корнилова — при паническом отступлении могли принести только пользу. А когда мавр сделает своё дело, с ним можно ведь и расстаться…».

Генерал Романовский о Корнилове: «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но „корниловщина“ в России не погибнет, так как „корниловщина“ — это любовь к Родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения не забросать никакой грязью, не втоптать никаким ненавистникам России»

…Сын казака, казак…

Так начиналась — речь.

— Родина. — Враг. — Мрак.

Всем головами лечь.

Бейте, попы, в набат.

— Нечего есть. — Честь.

— Не терять ни дня!

Должен солдат

Чистить коня…

Марина Цветаева о «Корниловском выступлениие», 4 декабря 1917 г.

6 фактов о Лавре Корнилове

Кроме обязательных для выпускника Генерального штаба немецкого и французского языков, Корнилов хорошо владел английским, персидским, казахским, монгольским, калмыцким и урду.

Из Туркестана Корнилов вывез старинный золотой перстень, принадлежавший средневековому завоевателю Индии Бабуру, с которым не расставался до конца дней своих.

Вопрос о назначении Корнилова на должность командующего войсками Петроградского военного округа был решён ещё императором Николаем II — кандидатура генерала была выдвинута начальником Главного штаба Михневичем и начальником Особого отдела по назначению чинов армии Архангельским в связи с необходимостью иметь в Петрограде во главе войск популярного боевого генерала, совершившего к тому же легендарный побег из австрийского плена — такая фигура, считали они, могла умерить пыл противников императора. Телеграмма с ходатайством о назначении удостоилась резолюции Николая II — «Исполнить».

После освобождения из тюрьмы в Быхове. Корнилов решил идти на Дон походным порядком со своим Текинским полком. Однако большевики обстреляли полк с бронепоезда, а после переправы через реку Сейм полк попал в плохо замерзший болотистый район и потерял много лошадей. Тогда Корнилов отпустил текинцев, решив, что без него им будет идти безопаснее, а сам, переодевшись крестьянином, с подложным паспортом отправился на Дон один по железной дороге.

Гроб с телом Корнилова был тайно захоронен соратниками при отступлении из Гначбау, причем могилу буквально «сровняли с землей». 16 апреля 1918 года большевики, занявшие Гначбау, бросились искать якобы «зарытые кадетами кассы и драгоценности» и случайно отрыли могилу. После долгих надругательств над телом генерала, его отвезли в Екатеринодар, где оно было сожжено.

Жена Корнилова ненамного пережила мужа и скончалась через шесть месяцев после его смерти. Её похоронили рядом с фермой, где оборвалась жизнь Лавра Георгиевича. На месте гибели генерала Корнилова добровольцами были поставлены два простых деревянных креста — ему и его жене.

Материалы о Лавре Корнилове

М.Абдиров - Генерал Лавр Корнилов: полуказах и русский патриот

Лавр Корнилов. Портрет мятежного генерала

Биография Лавра Корнилова в проекте «Сто великих полководцев»

Статья о Лавре Корнилове в Википедии