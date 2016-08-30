Индийский спортсмен получит олимпийскую медаль погибшего российского борца

Через четыре года после лондонской Олимпиады индийский борец Йогешвар Дутт получит серебряную медаль вместо выигранной на соревнованиях бронзовой. Об этом пишет The Indian Express.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел повторное тестирование допинг-проб российского четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, погибшего в автомобильной аварии в возрасте 27 лет в 2013 году.

«Образцы пяти борцов, в том числе России Кудухов (60 кг) и Узбекистана Артур Таймазов (в 120 кг), дали положительный результат на запрещенные вещества. В случае Кудухова не прошли повторный тест пробы с лондонской Олимпиады, в случае Таймазов —пробы с пекинских Олимпийских игр», — сообщили изданию его источники.

Йогешвар Дутт от комментариев отказался.