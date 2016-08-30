Лавров пообещал поднять вопрос о российских паралимпийцах в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в Организации объединенных наций вопрос отстранения российских паралимпийцев от участия в Играх в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что отстранение всей сборной нарушает принцип аполитичности спорта, и заявил: «Вы все знаете про решение Международного паралимпиийского комитета (МПК) по отстранению всей нашей сборной и от нынешней Паралимпиады, и от зимней Паралимпиады в 2018 году. Те, кто принимал это решение, должны понести за это ответ. Моральный как минимум».

Глава МИД РФ пообещал, что «мы этого так не оставим». По словам Лаврова, «и суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку».

Напомним, Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России, что означает невозможность для российских атлетов принять участие в Играх, организуемых МПК. Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил легитимность решения МПК.