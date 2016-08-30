Google подал иск к ФАС в московский арбитраж

Компания Google обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением в отношении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, передает РИА Новости. Вероятнее всего, речь идет о попытке оспорить решение антимонопольщиков, которые выписали интернет-поисковику штраф в размере 438 млн рублей.

В настоящее время в базе данных суда отсутствует информация о предмете и основании исковых требований. Известно лишь, что заявление было подано 29 августа и пока не принято к производству.

Решение, которое, скорее всего, пытается обжаловать Google, было принято ФАС в текущем месяце и основано на жалобе «Яндекса», который обвинил конкурента в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных электронных устройств с операционной системой Android.

Поначалу Google и ФАС вели переговоры, пытаясь прийти к мировому соглашению, но 17 августа антимонопольное ведомство заявило об их прекращении без достижения результата. Кроме того, интернет-компания пыталась оспорить решение антимонопольщиков о ее виновности в нарушении законодательства РФ (предустановка поиска Google в операционной системе Android), подав иск в апелляционный арбитраж, но безуспешно.