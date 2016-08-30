Арбитраж Москвы отказался принять иск правозащитников к Google

Московский арбитражный суд отказался принять исковое заявление аналитического центра «Сова» против интернет-компании Google, которая удалила из поисковой выдачи ссылки на его материалы. Текст отказа цитирует РАПСИ со ссылкой на данные суда: в нем говорится, что причиной возврата иска является несоблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком.

Напомним, иск подавали юристы общественной организации «Роскомсвобода», действовавшие в интересах центра «Сова», две ссылки на материалы которого были удалены из поисковой выдачи Google в рамках действующего в РФ закона о «праве на забвение».

Эти ссылки, как пояснили представители «Совы», вели на материалы о судебных заседаниях по уголовным делам об экстремизме, не нарушавшие своим содержанием российского законодательства.

Закон, который обязывает интернет-поисковики удалять из выдачи ссылки на материалы, распространяемые с нарушениями, не соответствующие действительности или «признанные утратившими значение для заявителя в силу последующих событий», действует в России с января 2016 года.