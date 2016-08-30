Экс-глава НХЛ рассказал о приеме хоккеистами мельдония

Экс-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Медведев заявил, что хоккеистам разрешено принимать мельдоний, включенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных препаратов. По словам Медведева, которые приводит RT, в НХЛ не считают мельдоний допингом.

Таким образом бывший президент лиги прокомментировал ситуацию с отстранением теннисистки Марии Шараповой от участия в международных соревнованиях, связанным именно с приемом спортсменкой мельдония.

Медведев отметил, что употребление допинга в теннисе находится под жестким контролем, поэтому теннисистам нет особого смысла его применять. К тому же, напомнил экс-глава НХЛ, конкретно мельдоний является всего лишь восстановительным средством.

«Так что мы надеемся, что в ближайшее время Шарапова вернется на корт», — подытожил Медведев.

Напомним, WADA включило мельдоний в свой список запрещенных препаратов с 1 января нынешнего года, после чего это вещество было обнаружено в допинг-тестах 30 российских спортсменов, включая Марию Шарапову. После этого теннисистка была дисквалифицирована решением Международной федерации тенниса (ITF) на двухлетний срок.