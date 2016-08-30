Mercedes McLaren с номером Х666 сбил двух человек в Москве и скрылся

Московская полиция просит отозваться очевидцев ДТП с участием Mercedes-Benz SLR McLaren, которое произошло 27 августа на Бережковской набережной. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое пешеходов были сбиты водителем Mercedes McLaren с номерами Х 666 АА 77. Они переходили дорогу в неположенном месте. Женщина погибла на месте, мужчина госпитализирован. Водитель скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

Группа розыска 5-го специального батальона ДПС на спецтрассе просит очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам 8 (499) 246-02-77 или 8 (499) 246-97-13.