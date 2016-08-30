30 августа 2016, 09:23
СМИ анонсировали отставку главы МУРа
Руководитель управления уголовного розыска ГУ МВД по городу Москве Игорь Зиновьев может в скором времени покинуть свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник информагентства отметил: «Свой пост в ближайшее время покинет начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев». Кто сменит Зиновьева, источнику ТАСС неизвестно: «Кандидатура пока не найдена».
Предположительно, Зиновьева отправят в окружное управление внутренних дел: «На данный момент известно лишь, что Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы».
Официальное подтверждение данного сообщения не поступало.
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