СМИ анонсировали отставку главы МУРа

Руководитель управления уголовного розыска ГУ МВД по городу Москве Игорь Зиновьев может в скором времени покинуть свой пост, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства отметил: «Свой пост в ближайшее время покинет начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев». Кто сменит Зиновьева, источнику ТАСС неизвестно: «Кандидатура пока не найдена».

Предположительно, Зиновьева отправят в окружное управление внутренних дел: «На данный момент известно лишь, что Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы».

Официальное подтверждение данного сообщения не поступало.