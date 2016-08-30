Представитель МВД опровергла реформы в МУР

В управлении Московского уголовного розыска (МУР) проходят мероприятия по созданию оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством. Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы ведомства Софья Хотина.

Она рассказал, что новое подразделение будет расследовать преступления совершенные с помощью мобильной связи и интернета, связанные с подложными судебными документами и «черными риэлторами».

Ранее СМИ сообщили, что руководитель управления уголовного розыска ГУ МВД по городу Москве Игорь Зиновьев может в скором времени покинуть свой пост.

Кроме того, появилась информация о том, что некоторые сотрудники МУРа получили уведомления об увольнении. Однако, по словам Хотиной, увольнения носят технический характер и связаны исключительно с реорганизацией ведомства.