Нарышкин прокомментировал снятие «Яблока» с выборов в Петрозаводске

Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин прокомментировал решение петрозаводского суда о снятии с выборов партии «Яблоко». Видеозапись с его ответом на соответствующий вопрос журналистам опубликована в Instagram «Давыдов.Индекс».



«На мой взгляд, это не на пользу избирательной кампании, это, конечно, снизит уровень конкуренции и сузит возможности для избирателей, возможности выбора.

Конечно, я не могу, просто не имею права подвергать сомнению судебные решения и те материалы, которые легли в основу для принятия таких решений, тем более что, как я понимаю, разбирательство продолжится, и надеюсь, что иные апелляционные инстанции внимательно рассмотрят все обстоятельства, которые послужили основанием для принятия данного решения», — сказал Нарышкин журналистам.

Решение, о котором идет речь, принял Петрозаводский городской суд по иску лидера регионального отделения партии «Родина» Николая Тараканова. Он заявил, что «Яблоко» не выполнило необходимые нормы при регистрации кандидатов в депутаты горсовета карельской столицы.

В беседе с «Полит.ру» руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, политолог Александр Кынев высказал мнение о том, что решение суда не навредит «Яблоку», а, наоборот, принесет партии пользу с точки зрения имиджа.