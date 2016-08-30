ВВС США рассказали о работе над новым истребителем XXI века

ВВС США на базе Райт-Паттерсон в штате Огайо приступили к разработке требований к истребителю будущего. Он может появиться к 2040 году, пишет Defense News.

«Совместная группа по исследованию проблем завоевания господства в воздухе в 2030 году» (Air Superiority 2030 ECCT) в настоящее время отбирает существующие альтернативы для нового самолета NGAD (Next Generation Air Dominance) и PCA (Penetrating Counter Air).

Некоторые военные эксперты считают, что истребитель может появиться и раньше назначенного срока, если будет использовано параллельное проектирование и моделирование.

«При условии надлежащего финансирования ключевых технологических разработок PCA может достичь начальной оперативной готовности около 2028 года», — заявил бригадный генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий группу Air Superiority 2030 ECCT.

Он также подчеркнул, что речь идет не о «шестом поколении» самолетов, а о интегрированной сети боевых систем.