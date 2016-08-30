МОК не подтвердил сообщения о лишении погибшего Кудухова медали ОИ-2012

Руководитель отдела по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро не подтвердила агентству ТАСС сообщения о том, что погибшего российского борца Бесика Кудухова посмертно лишат серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.

Моро отметила: «В настоящий момент продолжается перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. МОК сообщит необходимую информацию после завершения всех дисциплинарных процедур».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью «Ленте.ру» также не смог подтвердить лишение Кудухова медали: «Мы не получили официального подтверждения тому, что в организме спортсмена найден допинг, из-за которого его лишили медали».

Ранее сообщалось, что МОК провел повторное тестирование допинг-проб российского четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, погибшего в автомобильной аварии в возрасте 27 лет в 2013 году. Поскольку пробы якобы дали положительный результат, Кудухова посмертно лишат серебряной награды ОИ-2012 и передадут ее индийскому борцу Йогешвару Дутту.