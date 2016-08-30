МИД Украины направил Москве протест за нападение на посольство

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с инцидентом у стен украинского посольства в Москве, сообщается на сайте МИД Украины.

Напомним, вечером 27 августа у здания дипмиссии в Леонтьевском переулке в Москве прошла акция протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, в которой приняли участие около сотни человек. При этом неизвестные забросали здание яйцами. Участники акции также жгли файеры, выкрикивали лозунги «Руки прочь от наших дипломатов!», «Фашизм не пройдет!», «Хунту к ответу!».

По требованию полицейских активисты разошлись – акция не была санкционирована.

В ноте МИД Украины утверждается: «Такие действия грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и другие международно-правовые обязательства российской стороны».

Украинская сторона требует всесторонне расследовать случившееся и обеспечить соответствующие условия для надлежащего функционирования посольства в России.