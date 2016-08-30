Минэкономразвития пересчитало цены на нефть до 2019 года

Российское Министерство экономического развития (МЭР) прорабатывает новый вариант государственного бюджета на период с 2017-го по 2019 годы — с учетом прогноза по среднегодовой цене на нефть на уровне 50-55 долларов за баррель, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, нефть по 50 долларов за баррель — это так называемый прогноз «базовый плюс», тогда как «базовый» прогноз по-прежнему рассчитывается на основе цены в 40 долларов за баррель в течение всех трех указанных лет.

Эксперты МЭР рассчитывают, что в ближайшие год-два цена нефти останется в пределах 47-55 долларов за баррель. Отметим, что текущий прогноз доходов бюджета на 2017 год в расчете на нефть по 40 долларов за баррель предполагает бюджетный дефицит, значительно превышающий предлагаемый министерством финансов показатель в 3,2% ВВП.

Сегодня утром, 30 августа, нефть марки Brent, по котировкам которой рассчитывается стоимость российских сортов черного золота, торговалась на лондонской бирже ICE по 49,42 доллара за баррель.

Напомним, ранее стало известно, что госбюджет снова может быть принят только на один год (как и на нынешний, хотя ранее он принимался сразу на три года). Минфин при этом продолжает настаивать на возвращении трехлетнего плана, однако источники в различных ведомствах подчеркивают, что при нынешнем нестабильном состоянии экономики расчеты на столь продолжительный срок — даже с последующей корректировкой — нереальны.