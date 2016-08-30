Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 августа 2016, Вторник, 09:51
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Пять смертей за сутки: стали известны подробности двух дорожных трагедий
В Тюмени будут судить хозяйку «кошачьего концлагеря»
Тюменские работодатели неохотно дают сотрудникам отпуск
Тюменские дальнобойщики призвали министра транспорта одуматься
На сентябрь уже продано более 90 тысяч проездных
Зарядка с чемпионами собрала около 300 человек у ТРЦ «Гудвин»
Украл, выпил, в тюрьму! Похитил телефон через день после освобождения
Для тюменских школ дополнительно закупят 46 автобусов
Директор фирмы в Тюмени не заплатила налогов на 24 миллиона рублей
3 сентября «Еврошкола» приглашает тюменцев на День бесплатного английского
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 августа 2016, 09:03
Паралимпиада Россия

Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее

Символ Паралимпийских игр
Символ Паралимпийских игр
Flickr/sochi2014

Решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и, соответственно, недопуске российских атлетов к Паралимпийским играм распространяется не только на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но и на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Об этом говорится в открытом письме Паралимпийского комитета России (ПКР).

В письме говорится: «Учитывая, что решение МПК (Международного паралимпийского комитета – прим. "Полит.ру"), продублированное КАС (Спортивным арбитражным судом в Лозанне – прим. "Полит.ру"), о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее  отреагировать  на обвинения в адрес сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх».

При этом в письме подчеркивается, что «основанием для этих решений явился Отчет независимого лица г-на Ричарда Х. Макларена» – речь идет об отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Конкретное содержание доклада до сих пор неизвестно, однако российская сборная по легкой атлетике в полном составе (за исключением Дарьи Клишиной) и ряд других спортсменов из России были отстранены от Олимпиады в Рио лишь потому, что фамилии российских атлетов фигурировали в так называемом докладе Макларена.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Символ Паралимпийских игр
Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее
Дежурная часть
СМИ анонсировали отставку главы МУРа
Задержанный в США россиянин Сергей Миронов
Суд в Ереване освободил арестованного по запросу США россиянина
Здание МИД
Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам
Ислам Каримов. Июнь 2016
Дочь Каримова подтвердила его госпитализацию из-за инсульта
Архив новостей

Самое читаемое

Тень авто пересекает сплошную
Тени появляются в полдень
Отдых в Турции
Турция предоставила России гарантии безопасности в аэропортах
Дмитрий Медведев в Крыму
Медведев пообещал пересмотреть получение гражданства РФ
северный олень
В Норвегии одним ударом молнии убило более 300 оленей
СБУ
Правозащитники сообщили о россиянах в «секретной тюрьме» СБУ
09:49 Роскосмос объявил о начале подготовки к новому пуску с Восточного
09:31 МВД предложило брать по пять тысяч рублей за загранпаспорт
09:23 СМИ анонсировали отставку главы МУРа
09:03 Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее
29.08 22:27 «Полит.ру» проводит опрос о голосовании на выборах 18 сентября

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лавр Корнилов
Лавр Корнилов.
30 августа 1870 года родился Лавр Корнилов, генерал, вождь Белого движения
29.08 21:05 Директора гимназии в Петергофе уволили из-за скандала с подделкой оценок
29.08 20:46 В МИДе осудили срыв гуманитарной операции ООН в Алеппо
29.08 20:36 МиГ-29 и Су-34 уничтожили учебные цели в стратосфере
29.08 20:12 Диего Марадону задержали по подозрению в подделке документов
29.08 20:06 Самолет ВВС Швейцарии пропал в горах
29.08 19:46 Карпы Мадагаскара вернули себе чешую
29.08 19:41 Сестра Марайи Кэри задержана по обвинению в проституции
29.08 19:39 СМИ назвали имя возможного преемника Ангелы Меркель
29.08 19:07 В Петербурге задержан украинский миссионер за нарушение «закона Яровой»
29.08 19:01 Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам
29.08 18:46 Редактор «Нового региона» рассказала о предсмертном письме Щетинина
29.08 18:26 Турция предоставила России гарантии безопасности в аэропортах
29.08 18:22 Дворкович сообщил о присутствии человеческого фактора в аварии на шахте «Северной»
29.08 18:09 Эксперт Георгий Чижов: У нового главы АП Украины в большой политике пока нет лица
29.08 18:01 СМИ сообщили о молитвах за Трампа в «Исламском государстве»
29.08 17:54 На Ставрополье убита кандидат в депутаты от ЕР
29.08 17:27 Татьяна Москалькова высадила журналиста из машины во время интервью
29.08 17:26 В Чечне по решению Кадырова объявлен режим ЧС
29.08 17:01 Медведев пообещал пересмотреть получение гражданства РФ
29.08 16:42 Установлено местонахождение домогавшегося до ребенка в самолете пенсионера
29.08 16:26 Работники «АвтоВАЗагрегата» вышли на трассу требовать зарплату
29.08 16:23 Более активные головастики быстрее распространяют инфекцию
29.08 16:15 Суд в Ереване освободил арестованного по запросу США россиянина
29.08 15:52 СМИ назвали имя нового главы управления собственной безопасности ФСБ
29.08 15:37 Эксперт Георгий Чижов: Недовольство цыганами в Лощиновке могло достичь критической массы
29.08 15:36 СМИ узнали о планах России и США с осени начать наносить удары по Алеппо
29.08 15:25 «Эксмо» потребовало от «Яндекса» удалить пиратские ссылки
29.08 15:15 Путин пропустит Генассамблею ООН
29.08 15:02 В Норвегии одним ударом молнии убило более 300 оленей
29.08 14:50 В СБУ сообщили о проверке существования тайных тюрем на Украине
29.08 14:42 Следствие по делу Варвары Карауловой завершено
29.08 14:28 Суд продлил срок следствия по «болотному делу» до 2017 года
29.08 14:23 «Юнона» успешно завершила первый оборот вокруг Юпитера
29.08 14:21 МЭР предложило запрет госзакупок при конфликте интересов
29.08 14:04 Аэропорт Жуковский вскоре начнет обслуживать рейсы в Турцию
29.08 14:02 Правозащитники сообщили о двух россиянах в «секретной тюрьме» СБУ
29.08 14:01 Экспертиза «Полит.ру»: Число чартеров в Турцию будут регулировать «в ручном режиме»
29.08 13:42 Стало известно имя нового главы АП Украины
29.08 13:36 Ученые из Калифорнии нашли мутации в мозгу Ленина
29.08 13:33 Минобороны Украины опровергло объявление мобилизации
29.08 13:19 Владелец ресторана в Париже попросил уйти двух мусульманок
29.08 13:03 В Турции нашли погремушку возрастом более 4000 лет
29.08 12:55 Дочь Каримова подтвердила его госпитализацию из-за инсульта
29.08 12:53 Хоккеист Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской
29.08 12:47 ГИБДД отменило штраф за тень машины на двойной сплошной

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.