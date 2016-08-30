Российских атлетов не пустят на Паралимпиаду-2018 в Южной Корее

Решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России и, соответственно, недопуске российских атлетов к Паралимпийским играм распространяется не только на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но и на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Об этом говорится в открытом письме Паралимпийского комитета России (ПКР).

В письме говорится: «Учитывая, что решение МПК (Международного паралимпийского комитета – прим. "Полит.ру"), продублированное КАС (Спортивным арбитражным судом в Лозанне – прим. "Полит.ру"), о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх».

При этом в письме подчеркивается, что «основанием для этих решений явился Отчет независимого лица г-на Ричарда Х. Макларена» – речь идет об отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Конкретное содержание доклада до сих пор неизвестно, однако российская сборная по легкой атлетике в полном составе (за исключением Дарьи Клишиной) и ряд других спортсменов из России были отстранены от Олимпиады в Рио лишь потому, что фамилии российских атлетов фигурировали в так называемом докладе Макларена.