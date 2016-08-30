МВД предложило брать по пять тысяч рублей за загранпаспорт

Российское Министерство внутренних дел выступило с инициативой повышения размера государственной пошлины за выдачу гражданам РФ загранпаспорта нового поколения: в настоящее время она составляет 3,5 тысячи рублей, а в случае принятия предложенного МВД законопроекта достигнет 5 тысяч рублей. Соответствующая документация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Кроме того, пошлину за выдачу загранпаспортов несовершеннолетним россиянам (не достигшим возраста 14 лет) предполагается увеличить с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к тексту законопроекта о внесении поправок в Налоговый кодекс говорится, что каждый год стоимость изготовления загранпаспорта увеличивается более чем на 10%, тогда как пошлины при этом не растут.

Также МВД предлагает «в среднем на 1 тысячу рублей» увеличить госпошлины за выдачу пластикового водительского удостоверения, включая ситуации, когда оно выдается взамен утраченного или пришедшего в негодность, за государственную регистрацию транспортных средств ‎и «совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».