Пенсионер отверг свою вину в домогательствах к ребенку в самолете

Пенсионер, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка во время перелета по маршруту Новосибирск-Москва, отрицает свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Вину свою он отрицает», — рассказал собеседник агентства, отказавшись уточнить другие детали расследования.

26 августа СМИ сообщили о начале проверки информации о сексуальном насилии в отношении девятилетней. 24 августа ребенок летел рейсом Новосибирск - Москва без сопровождения взрослых. По словам девочки, сидевший на соседнем кресле мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера, о чем она сообщила матери по прилете в Москву. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Личность мужчины установлена, им оказался житель Тамбова 1944 года рождения. 29 августа было установлено местонахождение подозреваемого.