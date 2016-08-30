Медведев объяснил плюсы единоразовой прибавки к пенсии

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с пенсионерами в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» под Липецком по линии «Единой России» прокомментировал замену доиндексации пенсий единоразовой выплатой в размере 5 тысяч рублей. По его словам, эта мера — справедливая для текущих условий, передает РБК.

Медведев пояснил, что в сложившейся экономической ситуации пенсионерам больше пригодится единоразовая выплата, на которую «что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать», — в отличие от доиндексации, которая будет «размазана тонким слоем и вообще не чувствоваться никак».

Премьер-министр признал, что с заменой доиндексации на разовую выплату были согласны не все министры возглавляемого им кабинета, поэтому ему самому пришлось принять «волевое решение».

Напомним, 23 августа стало известно, что доиндексация пенсий в нынешнем году будет заменена единоразовой выплатой всем пенсионерам, включая работающих, которую планируется произвести в январе 2017 года.

Индексация пенсий в России рассчитывается по показателю инфляции за прошлый год. В 2015 году инфляция составила 12,9%, но в бюджете хватило средств только на то, чтобы проиндексировать пенсии на 4% (это было сделано в феврале нынешнего года). При этом правительство заявляло о возможной доиндексации пенсий в зависимости от экономической ситуации в первом полугодии.