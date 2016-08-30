Песков назвал встречу Путина и Обамы в Китае очевидной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о предстоящей встрече Владимира Путина и его американского коллеги Барака Обамы, которая «так или иначе» состоится на полях саммита «большой двадцатки» (G20) в Ханчжоу, передает РИА Новости.

По словам Пескова, перспектива встречи двух лидеров «очевидна». Однако при этом пресс-секретарь Путина отметил, что решение об отдельной встрече — вне привязки к саммиту — президенты США и РФ будут принимать самостоятельно.

Напомним, ранее советник Обамы по вопросам внешней политики Бен Родс заявил, что в Белом доме не исключают неформальной встречи американского президента с Путиным на полях саммита G20.

Этот саммит состоится 4-5 сентября и будет посвящен строительству инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики.