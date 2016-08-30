В Кремле прокомментировали ситуацию с болезнью президента Узбекистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о болезни президента Узбекистана Ислама Каримова, но какими-то деталями он не располагает. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новых комментариев нет. Мы знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения. Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли своего подтверждения, из этого исходим», — заявил Песков.

Он также заявил, что в связи с болезнью узбекского президента контакты с руководством страны не прервались.

«Разумеется, контакты с Узбекистаном, они постоянные — и по дипломатическим каналам, и иным, по ведомственным каналам. У нас же очень насыщенные двусторонние отношения», — сказал Песков.

28 августа стало известно, что Ислам Каримов госпитализирован. В сообщении правительства Узбекистана было сказано, что ему необходимо полное медицинское обследование и последующее лечение потребует «определенного времени».

29 августа дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ее отцу сделана срочная операция в связи с кровоизлиянием в мозг.