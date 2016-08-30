Песков назвал обвинения ФБР в кибератаке голословными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения, которые США выдвинули в адрес РФ по поводу ее предполагаемой причастности к кибератакам на систему регистрации избирателей в штатах Иллинойс и Аризона, передает ТАСС.

По словам Пескова, эти обвинения голословны и «носят абсолютно безосновательный характер». Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что заявления с американской стороны не содержат никаких фактов, которые могли бы претендовать на роль доказательств.

«В целом не считаем необходимым на это как-то обращать внимание», — подытожил свой комментарий Песков.

Обвинения поступили от Федерального бюро расследований (ФБР) США, которое заподозрило в атаках на регистрационные системы Иллинойса и Аризоны российских хакеров. При этом, как уточнил представитель администрации одного из штатов, спецслужба не уточнила, идет речь о самостоятельной деятельности преступников или их найме российскими властями.

Из-за атаки системы регистрации избирателей в указанных штатах не функционировали около недели.

В июле кибератаке подверглись компьютерные сети Демократической партии США, и опять же в этом обвинили российских хакеров. В Кремле какую-либо причастность к случившемуся опровергли.