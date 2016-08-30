Читатели «Полит.ру» решили пойти на выборы 18 сентября

Менее чем через три недели, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу VII созыва. Помимо выборов с Госдуму в тот же день состоятся выборы руководителей ряда субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти 38 регионов.

В традиционном опросе «Полит.ру» спрашивал читателей, собираются ли они прийти на избирательные участки 18 сентября. Большинство респондентов не только намерены проголосовать, но и уже определились с выбором.

Итоги опроса:

Да. И уже знаю, за кого проголосую – 40,9%

Да, но не знаю, за кого проголосую – 20,5%

Нет, мне не за кого голосовать – 18,9%

Пока не определился – 6,1%

Нет, от моего голосования мало что зависит – 5,3%

Я не гражданин РФ – 4,5%

А кого будут выбирать 18 сентября? – 3,8%.