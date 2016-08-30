СМИ узнали об отмене праздника в честь Дня независимости в Узбекистане

В Узбекистане отменили официальное празднование Дня независимости республики 1 сентября. Об этом сообщает BBC O'zbek со ссылкой на информированный источник.

Причина такого решения неизвестна. Связана ли отмена торжеств со срочной госпитализацией президента Узбекистана Ислама Каримова, издание не знает.

Тем не менее официального решения об отмене праздника в парке имени Алишера Навои по случаю 25-летия независимости пока нет. Ответственные за деятельность городской администрации Ташкента и представители Министерства культуры и спорта молчат, сообщает издание.

Напомним, 28 августа стало известно, что Каримов попал в больницу после кровоизлияния в мозг. Информацию о случившемся у президента инсульте подтвердила его дочь Лола, не сообщив, однако, об изменениях в его состоянии.

Источник BBC O'zbek в канцелярии президента опроверг информацию о смерти Каримова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него нет никакой информации по этому вопросу.

Заместитель госсекретаря США Дэниел Розенблюм также отказался что-либо сообщить по поводу болезни президента Узбекистана. «Мы надеемся на его скорое выздоровление, и желаем удачи. В любом случае, отношения между Вашингтоном и Ташкентом не изменятся», — сказал он.