Возле шумных потоков лягушки используют ультразвуковые сигналы

Согласно новому исследованию, в ходе эволюции ряд видов лягушек стал издавать свои брачные песни в ультразвуковом диапазоне, чтобы иметь возможность привлечь партнеров для спаривания возле шумных, быстротекущих речек и ручьев.

Биолог из Сорбонны Сандра Гутт (Sandra Goutte) и ее коллеги изучили брачные сигналы ряда видов лягушек с Калимантана, других островов Индонезии, а также Малайзии, Камбоджи и Китая. Все эти виды обитают в горных ручьях с быстрым течением. Самцы эти лягушек, как правило, привлекают самок криками, сидя в прибрежных зарослях. Как оказалось, звуки их голоса имеют более высокие частоты по сравнению с собратьями из равнинных рек и озер. А некоторые даже стали издавать свои крики в ультразвуковом диапазоне.

Ученые исследовали брачные призывы 70 видов горных лягушек, длина тела которых составляет от двух до пятнадцати сантиметров. Если средняя частота голоса самца лягушки равна два килогерца, то у данных видов средний показатель равен пяти килогерцам. Несколько особо выдающихся видов издают звуки частотой более двадцати килогерц, то есть человек их услышать уже неспособен. Зато такие звуки не перекрываются шумом горного ручья и прекрасно слышны самкам этих видов. Например, песня Odorrana graminea, обитающей в Китае, состоит из обычных и ультразвуковых фрагментов, причем в отдельные моменты частота достигает 44 килогерц, а вот самцы калимантанской Huia cavitympanum поют исключительно ультразвуком. Соавтор исследования Джоди Роули (Jodi Rowley) из Австралийского музея в Сиднее отмечает, что песни данных видов по своей сложности и частотной модуляции больше похожи на пение птиц, чем у других лягушек.

Результаты исследовании опубликованы в журнале Evolution.