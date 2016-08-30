Таджикская семья решила переименовать сына в Путина

Семья Джураевых из деревни Легково Александровского района Владимирской области решила переименовать своего сына Расула в Путина. Об этом пишет газета «Новый город Александров».

Такое решение принял глава таджикской семьи 70-летний Рахмон Джураев. Он является давним поклонником президента РФ Владимира Путина — более 10 лет собирает все, что с ним связано, от сувенирной продукции до настенных ковров.

Рахмон Джураев имеет три высших образования и живет в Москве, приезжая к внуку на выходные.

«Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет», — рассказал Джураев.

Заместитель главы районной администрации Светлана Поваляева сообщила, что у властей нет законных оснований для отказа, и заявление о смене имени вскоре будет подписано главой районной администрации.

Полуторагодовалого ребенка будут звать Путин Джохонгирович Джураев.