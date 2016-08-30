Темнокожего Владимира Путина арестовали за дебош в магазине

Американские СМИ сообщают об аресте полицейскими американского штата Флорида человека по имени Владимир Путин, который хулиганил в супермаркете города Уэст-Палм-Бич, передает CNN.

По данным телеканала, темнокожий мужчина, являющийся тезкой российского президента, сначала угрожал продавцам и кричал на них, а потом, когда те вызвали полицию, отчаянно сопротивлялся стражам порядка.

В результате нарушитель спокойствия все же был арестован, в понедельник, 5 сентября, он предстанет перед судом. На всякий случай сообщающие об инциденте американские СМИ уточняют, что арестованный не имеет никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину.