30 августа 2016, 19:16
Темнокожего Владимира Путина арестовали за дебош в магазине
Американские СМИ сообщают об аресте полицейскими американского штата Флорида человека по имени Владимир Путин, который хулиганил в супермаркете города Уэст-Палм-Бич, передает CNN.
Vladimir Putin arrested at a grocery store… in Florida https://t.co/8IWupSBpiu pic.twitter.com/UszUdSF1wi— CNN (@CNN) 30 августа 2016 г.
По данным телеканала, темнокожий мужчина, являющийся тезкой российского президента, сначала угрожал продавцам и кричал на них, а потом, когда те вызвали полицию, отчаянно сопротивлялся стражам порядка.
В результате нарушитель спокойствия все же был арестован, в понедельник, 5 сентября, он предстанет перед судом. На всякий случай сообщающие об инциденте американские СМИ уточняют, что арестованный не имеет никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину.
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