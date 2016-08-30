Школам на Украине разрешили 1 сентября не проводить линейки

В письме департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) говорится, что каждое учебное заведение сможет самостоятельно выбрать формат проведения праздника Первого звонка. Об этом сообщает «112 Украина».

Также стало известно, что руководство школ теперь сможет самостоятельно определять место и длительность мероприятия.

«Мы стремимся избавиться от пережитков советского прошлого и дать возможность школам самостоятельно определять формат праздника 1 сентября, и это не обязательно должна быть линейка», — завила заместитель главы КГГА Анну Старостенко.