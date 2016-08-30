СМИ узнали о стрельбе в подмосковной электричке

Двое мужчин подверглись нападению в подмосковном электропоезде, следовавшем по маршруту Румянцево-Рижская. Это произошло 27 августа, сообщает Life.ru.

Помощник машиниста электрички услышал хлопки в одном из вагонов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин, с ранениями в грудь и в предплечье. Стреляли из пистолета с резиновыми пулями. Оба пострадавших госпитализированы.

Оба мужчины были сильно пьяны и не смогли описать своего собутыльника.

Однако полицейские смогли составить фоторобот преступника. Известно, что злоумышленник вышел на станции Красногорская. В настоящее время неизвестный разыскивается.