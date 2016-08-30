Более ста мигрантов устроили голодовку на режимном объекте под Сочи

108 мигрантов, находящихся в центре временного содержания для иностранцев в поселке Вардане под Сочи, объявили голодовку, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя «Южного правозащитного центра Семена Симонова.

По его словам, передача функций Федеральной миграционной службы (ФМС) министерству внутренних дел (МВД) России привела к тому, что работа центра временного содержания застопорилась, а процедуры депортации начали затягиваться.

Многие из мигрантов, которые были помещены в центр в ожидании депортации, изъявили желание покинуть Россию за свой счет, но сотрудники даже не могут организовать их доставку в сочинский аэропорт.

При этом находящиеся в центре иностранные граждане жалуются на плохое питание и отказ персонала обработать камеры средствами от клопов.

Семенов уточнил, что центр временного содержания граждан возле Сочи является режимным объектом, он рассчитан на 120 человек и работает с сентября 2013 года.