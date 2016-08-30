Пенсии ветеранов боевых действий могут освободить от НДФЛ

На рассмотрение Госдумы внесено предложение об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) пенсий ветеранов боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

В пояснительной записке к предложению указано, что в апреле 2016 года Конституционный суд РФ признал противоречащими Конституции отчисления по НДФЛ с ежемесячных выплат ветеранам.

«Действующая редакция статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, не содержит оснований для освобождения от налогообложения указанных выплат», — говорится в пояснительной записке.

К ветеранам боевых действий относятся участники военных действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии и Абхазии.

15 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации в Сирии.