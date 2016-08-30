Еврокомиссия велела Ирландии потребовать с Apple 13 млрд евро

Соглашение между компанией Apple и властями Ирландии, заключенное в 1991 году и позволившее американскому производителю электроники существенно снизить свои налоговые отчисления, признано противоречащим законам Европейского союза, говорится в заключении Еврокомиссии.

Еврочиновники ссылаются на то, что отдельным государствам ЕС запрещено предоставлять конкретным компаниям налоговые преференции согласно законам Евросоюза о государственной поддержке, а особый налоговый режим для Apple в Ирландии — это не что иное как предоставление необоснованных преимуществ перед другими участниками рынка, которые платят налоги по стандартной ставке.

В Еврокомиссии подсчитали, что в период с 2003-го по 2014 годы благодаря соглашению с ирландскими властями Apple сэкономила на налогах порядка 13 млрд евро. Теперь, как говорится в отчете ведомства, Ирландия должна потребовать от американской компании эту сумму, а также проценты, начисленные за все время неуплаты.

Выводы Еврокомиссии прокомментировал министр финансов Ирландии Майкл Нунан. По его словам, которые цитирует Reuters, в случае Apple не был нарушен европейский закон о господдержке, поскольку таковая не оказывалась американской компании — и все налоги якобы выплачивались ею в полном объеме.

Нунан также сообщил, что на ближайшем заседании ирландского кабинета министров будет рассмотрен вопрос о подаче апелляции на решение Еврокомиссии.

Отметим, что в Ирландии действует налог на прибыль в размере 12,5%, однако Apple, по утверждениям ЕК, платила существенно меньше — например, 1% от своей прибыли с европейских продаж в 2003 году, а к 2014 году уже 0,005%.

В случае, если американской компании все же придется доплатить указанные 13 млрд евро налогов, этот «компенсационный» платеж станет крупнейшим в своем роде за всю историю существования Евросоюза.