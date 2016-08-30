Министр образования РФ предложила усилить трудовое воспитание в школах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила о намерении развивать программы трудового воспитания в российских школах. Об этом пишет «Интерфакс».

Она сообщила, что методические рекомендации будут закончены в текущем году, но уже в 2017 году они будут «потихоньку» вводится в школы.

«Я считаю, что без трудолюбия, без навыков, которыми, прежде всего, мы обязаны семье и школе, без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, мы не можем жить», – отметила министр.

Васильева также предложила директорам школ уже сейчас вводить часы трудового воспитания.

Кроме того, глава Минобрнауки согласилась с жалобами родителей на то, что третий в неделю урок физкультуры неинтересен детям, однако предложила подойти к проблеме творчески.

«Мы мало думаем и делам для художественного воспитания наших детей, музыкального воспитания. Можно сделать третий урок — ритмика, спортивные движения под музыку», — сказала Васильева на «Всероссийском родительском собрании».