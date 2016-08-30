СМИ уличили ООН в нарушении антисирийских санкций

Находящиеся под действием санкций Евросоюза и США сирийские компании продолжали после введения ограничительных мер получать помощь от Организации объединенных наций, выяснила британская газета The Guardian на основе анализа сотен контрактов между ООН и компаниями в Сирии, заключенных с 2011 года (тогда были введены санкции).

За указанный период организация выделила сирийским властям 13 млн долларов в рамках поддержки сельского и фермерского хозяйства — хотя санкции ЕС распространялись на сотрудничество в этой сфере.

Кроме того, ООН перечислила как минимум 4 млн долларов сирийскому поставщику топлива, который также находится в санкционных списках.

Входящая в структуру ООН Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выплатила 5 млн долларов сирийскому банку крови, который контролируется министерством обороны страны.

Также Guardian пишет о получении «существенных сумм» из Организации объединенных наций сирийским благотворительным фондом, зарегистрированным на супругу президента Сирии Башара Асада — Асму Асад.

В числе получателей помощи от ООН британская газета называет и компанию Syriatel — оператора мобильной связи, который контролируется Рами Махлуфом (это один из ближайших соратников Асада).

В свою очередь в Организации объединенных наций пояснили, что имеют право сотрудничать с сирийскими компаниями, организациями и фондами из небольшого списка, согласованного с президентом страны, — и при этом делают все возможное для того, чтобы проконтролировать процесс расходования выделенных средств.