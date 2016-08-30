США пригрозили Еврокомиссии проблемами из-за претензий к Apple

Представитель министерства финансов США прокомментировал требование Еврокомиссии к компании Apple вернуть более 13 млрд евро якобы недоплаченный Евросоюзу налогов. По его словам, такая тактика европейских регуляторов негативно скажется на зарубежных инвестициях и создание рабочих мест в ЕС, передает Reuters.

Представитель американского Минфина подчеркнул, что Еврокомиссия при подготовке доклада о налоговых отчислениях Apple с прибыли от европейских продаж действовала в одностороннем порядке. Такие действия, по его словам, могут нанести ущерб «важному духу экономического сотрудничества между США и ЕС».

В самой Apple уже заявили о намерении оспорить требование Еврокомиссии как игнорирующее налоговое законодательство Ирландии и пересматривающее всю международную налоговую систему. «Европейская комиссия предприняла попытку переписать историю компании Apple в Европе», — говорится в сообщении корпорации.

Против решения ЕК выступили и ирландские власти. В частности, глава Минфина страны Майкл Нунан заявил, что на ближайшем заседании кабмина будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в суде с целью «защитить целостность налоговой системы» Ирландии.

Напомним, ранее было обнародовано заявление Еврокомиссии о том, что за период действия налоговых соглашений с властями Ирландии Apple недоплатила Евросоюзу свыше 13 млрд еврл налогов — и потребовала вернуть их все с набежавшими за это время процентами.