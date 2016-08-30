Кремль объявил о срыве трехсторонней встречи Путина с Олландом и Меркель

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонней встречи Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель на саммите «большой двадцатки» в Ханчжоу не будет. Об этом пишет «Интерфакс».

Он встретится с ними по отдельности, 4 сентября — с Олландом, 5 сентября — с Меркель.

«Мы планируем провести еще одну двустороннюю встречу с президентом Олландом. Пока это окончательно не зафиксировано, но условлено, что президенты России и Франции проведут в Ханчжоу очередной двусторонний контакт», — сообщил Ушаков.

Помощник президента России подтвердил, что изначально планировалась трехсторонняя встреча с лидерами стран для обсуждения ситуации на Украине.

«Но потом наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, провести две двусторонние встречи, то есть, будет проведена отдельная встреча с Олландом и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель", — сообщил Ушаков.

Он также подчеркнул, что после событий в Крыму Владимир Путин отказался даже рассматривать предложение президента Украины Петра Порошенко о возможности встречи «нормандской четверки» на саммите в Китае.