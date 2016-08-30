Минфин предложил поднять цену на водку

Предложение Министерства финансов РФ о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Ведомство считает целесообразным повысить цену с 190 до 197 рублей за 0,5 литра. Кроме того, Минфин предложил повысить и оптовую цену на водку со 165 до 177 рублей, а закупочную — со 174 до 180 рублей.

В январе 2016 года производители алкоголя предложили повысить на 25% минимальную розничную цену на водку, чтобы не допустить попадания контрафакта на полки магазинов.

16 июня Минфин повысил минимальную розничную цену бутылки водки объемом 0,5 л со 185 до 190 рублей.