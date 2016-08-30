Роскосмос объявил о начале подготовки к новому пуску с Восточного

В ближайшее время Государственная корпорация по космической деятельности (Роскосмос) планирует приступить к подготовке к новому пуску с космодрома Восточный, заявил глава ведомства Игорь Комаров. Сам пуск состоится в 2017 году, передает слова Комарова ТАСС.

Соответствующее заявление руководитель Роскосмоса сделал на церемонии открытия памятника строителям Восточного в городе Циолковском, где присутствовал вместе с вице-премьером российского правительства Дмитрием Рогозиным.

Последний, выступая на церемонии, заявил, что главным памятником строителям Восточного следует считать сам космодром, ради возведения которого они «буквально здесь в тайге расчищали ее от камней, строили первые объекты пускового минимума, подготовили первый пуск ракеты-носителя "Союз"».

Рогозин подчеркнул, что Восточный построен качественно — на десятилетия, если не на века, — и является «главным памятником мужества и труда, который был вложен создателями космодрома в его основание».

Глава Роскосмоса добавил, что Восточный является на данный момент самым совершенным и технологичным космодромом в мире — притом что создан он был в кратчайшие сроки. «Хотя и не без проблем», — признал Комаров.