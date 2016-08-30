Суд Петрозаводска снял с выборов «Яблоко» во главе с Ширшиной

Городской суд Петрозаводска отменил регистрацию списка кандидатов от партии «Яблоко» вместе с экс-мэром города Галиной Ширшиной на выборах в горсовет города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя горизбиркома Оксану Яцкову.

Такое решение суд принял в ответ на иск партии «Родина», которая посчитала, что список конкурирующей партии неверно оформлен. Прокуратура поддержала иск.

«Городской суд Петрозаводска удовлетворил исковое заявление карельского регионального отделения партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов партии "Яблоко», — сказала Яцкова.

Представители партии «Яблоко» сообщили агентству, что будут обжаловать решение городского суда в Верховном суде Карелии.

Бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина была отстранена от должности депутатами горсовета 25 декабря 2015 года за неисполнение своих обязанностей в течение трех и более месяцев. Законность отставки подтвердили городской суд и Верховный суд Карелии. Однако Ширшина намерена опротестовать их решение в Верховном суде РФ. Дата рассмотрения дела пока не назначена.