Украина передала Китаю права собственности на самолет Ан-225

Украинское госпредприятие «Антонов» 30 августа передало право собственности на самолет Ан-225 китайской компании China Airspace. О подписании договора сообщил китайский телеканал CCTV.

«Согласно договору, к Китаю переходит право собственности на гигантский самолет-транспортер Ан-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета», — сообщает телеканал.

Ан-225 «Мрия» существует в единственном экземпляре и является самым большим грузовым самолетом в мире.

Переговоры пр привлечению инвесторов китайская сторона начала еще в мае 2016 года. Первый китайский Ан-225 будет выкачен на взлетную полосу уже в первой половине 2019 года.