Кремль заявил о поддержке договоренности Киева и Донбасса о прекращении огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об одобрении договоренности между Украиной и Донбассом о прекращении огня. Об этом пишет РИА Новости.

«В Кремле поддерживают договоренность, достигнутую контактной группой по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины относительно прекращения огня на линии соприкосновения сторон в связи с началом нового учебного года, вступающую в силу с 0.00 часов 31 августа», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что договоренность будет подкреплена конкретными действиями украинской стороны. Песков заявил, что практическим воплощением урегулирования ситуации станет разработка и принятие проектов законов об особом статусе Донецкой и Луганской областей, а также об амнистии и местных выборах в Донбассе.