Задержанный по запросу США россиянин вылетел из Еревана в Москву

Российский гражданин Сергей Миронов, которого задержали в Армении по запросу США, вылетел из Еревана в Москву, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Карена Нерсисяна.

Защитник сообщил, что ереванский суд отказался арестовывать Миронова, после чего он получил право беспрепятственно покинуть Армению и отправиться на родину.

Сергея Миронова задержали на прошлой неделе в аэропорту армянской столицы на основании запроса от правоохранительных органов США: американцы объявили россиянина в международный розыск по обвинению в нарушении ряда статей УК.

В частности, Миронова обвиняют в совершении преступлений по признакам статей «Предварительная договоренность о нарушении контроля экспорта оружия», «Попытка нарушения закона о контроле экспорта оружия», «Предварительная договоренность об отмывании денег» и «Отмывание денег».

В армянской полиции уточнили, что гражданин РФ был объявлен в международный розыск с 11 мая 2016 года. Его адвокат заверил, что Сергей Миронов работает «обычным программистом», не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям и не мог совершить вменяемые ему американцами преступления.