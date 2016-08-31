Минприроды назвало города с провальной экологической ситуацией

В настоящее время наиболее плохая экологическая ситуация развилась в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Министр отметил, что в этот перечень вошли города с наивысшим показателем по загрязнению воздуха, который считается основным фактором, влияющим на здоровье людей.

«Совсем недавно собирались с представителями мегаполисов. Я попросил выделить ключевые факторы, которые влияют на экологию города. Представители одних регионов говорили о том, что основное внимание нужно обратить на выбросы от производственных объектов, других — о необходимости снижать выбросы от автомобильного транспорта. Были и другие мнения», — рассказал Донской.

К ноябрю будет подготовлен экологический рейтинг городов. «Надеемся, что это хороший ориентир для регионов. Его цель не только в оценке абсолютных показателей — текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, — но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти», — пояснили в Минприроды.

Донской рассказал, что в 2015 году Москва стала лидером списка по всем экологическим показателям, так как загрязнение воздуха от автотранспорта в столице очень высокое. «Специалисты оценили ряд решений столичных властей, в том числе по развитию общественного транспорта, дорожному строительству», — отметил министр.