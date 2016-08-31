В бельгийскую базу данных террористов внесены 29 россиян

Базу данных подозреваемых в терроризме, без публикации имени, обнародовало бельгийское издание Knack.

В нее включены 614 человек, 372 из них — бельгийцы. В список подозреваемых также внесены 25 российских граждан и четыре человека с бельгийско-российским гражданством.

Из этих 29 человек 11 находятся в Сирии или Ираке. Речь идет, в основном, о чеченцах, а также уроженцах соседних республик Дагестана и Ингушетии. Все они являются сторонниками запрещенной в РФ группировки «Имарата Кавказ».

Всего в базе данных содержится информация о людях 23 национальностей и разных возрастов. В списке значатся 105 женщин, почти 70% составляют подростки или люди до 20 лет.