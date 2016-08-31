Врачи НИИ Бурденко будут лечить президента Узбекистана Каримова

Лечением президента Узбекистана Ислама Каримова занимаются врачи из Научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя НИИ Александра Коновалова.

Он сообщил, что российские медики находятся там с первого момента, курирует лечение заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов. В настоящий момент он для комментариев недоступен.

Напомним, 28 августа стало известно, что после банкета в честь олимпийкой сборной Узбекистана Каримов был госпитализирован. Его состояние подтвердила дочь Лола, написав о болезни отца в соцсетях.

30 августа стало известно об отмене торжеств в честь Дня независимости Узбекистана. Однако официальная информация о состоянии здоровье Каримова не поступала.

31 августа СМИ со ссылкой на близкие к власти источники информации сообщили о возможном преемнике Каримова — премьер-министре Шавкате Мирзияеве.